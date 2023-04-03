Новый фильм об Индиане Джонсе представят в Каннах

Это уже пятый полнометражный фильм саги о культовом археологе-исследователе. Представят кинокартину исполнитель главной роли Харрисон Форд, а также актёры Антонио Бандерас, Мадс Миккельсен и режиссёр Джеймс Мэнголд.

В новом фильме неувядающий авантюрист и пытливый археолог-исследователь вновь столкнётся с непростой задачей. Мировая премьера кинокартины «Индиана Джонс и колесо судьбы» состоится 28 июня.

Ранее в прокат вышла историческая картина «Нюрнберг» режиссёра Николая Лебедева, в которой все сюжетные линии в фильме сосредоточены вокруг одного события — Нюрнбергского процесса, сообщает RT.

