Новые «Мстители» установили очередной кассовый рекорд

Последняя часть фильма «Мстители: Финал» сумела собрать в мировом прокате рекордные 2, 189 млрд долларов за 11 дней. Как сообщает CNBC, таким образом картина братьев Энтони и Джо Руссо побила рекорд фильма Джеймса Кэмерона «Аватар», который преодолел отметку в 2 млрд долларов за 47 дней, сообщает CNBC.

В российский прокат фильм вышел 29 апреля. Предпродажи билетов в стране также стали рекордными, достигнув почти 127 млн руб. за четыре дня до выхода.

Ранее в беседе с НСН кинокритик Давид Шнейдеров заявил, что российскому успеху «Мстителей» поспособствовал Минкульт.

«Говорят, что «Мстители: Финал» могут «побить» в прокате даже «Аватар». Ну, посмотрим. «Звёздные войны: Пробуждение силы» тоже лихо стартовали, но не получилось. Могу сказать, что я оказался счастливей всех и посмотрел этот марвеловский аттракцион на Московском международном кинофестивале. Думаю, что изрядный вклад в кассовые сборы в нашей стране внесло (дай ему бог здоровья!) российское Министерство культуры и лично Владимир Ростиславович Мединский», - заметил кинокритик и журналист Давид Шнейдеров.

