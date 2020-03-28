Новая часть «Фантастических тварей» затронет период Второй мировой войны

Действие третьей части картины «Фантастические твари» разворачивается во время Второй мировой войны. Об этом рассказал исполнитель одной из ролей – американский актер Дэн Фоглер в интервью Syfy Wire.

Фоглер считает, что третья сродни первому фильму, а также анонсировал эпичные битвы на фоне событий Второй мировой войны.

«Могу сказать, что читал сценарий. Там очень милое развитие персонажей, а по духу он ближе к первому фильму, что, как по мне, отлично. Он ведёт к масштабной войне на фоне Второй мировой, так что можете представить, какие эпичные битвы вас ждут», — рассказал Фоглер.