Новая часть «Фантастических тварей» затронет период Второй мировой войны
Действие третьей части картины «Фантастические твари» разворачивается во время Второй мировой войны. Об этом рассказал исполнитель одной из ролей – американский актер Дэн Фоглер в интервью Syfy Wire.
Фоглер считает, что третья сродни первому фильму, а также анонсировал эпичные битвы на фоне событий Второй мировой войны.
«Могу сказать, что читал сценарий. Там очень милое развитие персонажей, а по духу он ближе к первому фильму, что, как по мне, отлично. Он ведёт к масштабной войне на фоне Второй мировой, так что можете представить, какие эпичные битвы вас ждут», — рассказал Фоглер.
Актер пояснил, что в новая картина расскажет о противостоянии Грин-де-Вальда и Дамблдора, который станет обладателем одного из Даров Смерти - Бузинной палочки, отмечает NEWS.ru.
Напомним, фильм создан по сценарию писательницы Джоан Роулинг.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН посчитал убытки в кино из-за коронавируса. Так, в Новой Зеландии остановлены съемки сериала «Властелин колец». Также отменены съемки третей части «Фантастических тварей», которые должны были в эти дни начаться в Лондоне. И съемки продолжения «Аватара» отложили на неопределенный срок. В Берлине отменили съемки «Матрицы 4».
«Индустрия кино уже понесла убытки в 7 миллиардов долларов. Если ситуация не улучшится, к маю эта цифра может вырасти до 17 миллиардов», – спрогнозировал эксперт.
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