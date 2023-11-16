Никита Михалков объявил о скором начале съемок нового фильма

Вместе с тем, он подчеркнул, что пока держит свой замысел относительно кинокартины в тайне.

«Собираюсь. Есть мысли»,- отметил народный артист РСФСР.

По словам режиссера, будущий фильм будет о том, что его самого сейчас больше всего волнует.

«Настоящее российское кино - это всегда поиск смыслов», - добавил Михалков.

Ранее Никита Михалков заявил о катастрофической нехватке сильных сценаристов в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

