Никита Михалков объявил о скором начале съемок нового фильма
Российский актер и режиссер Никита Михалков намерен в ближайшее время приступить к съёмкам нового художественного фильма. Об этом он объявил на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур, передает ТАСС.
Вместе с тем, он подчеркнул, что пока держит свой замысел относительно кинокартины в тайне.
«Собираюсь. Есть мысли»,- отметил народный артист РСФСР.
По словам режиссера, будущий фильм будет о том, что его самого сейчас больше всего волнует.
«Настоящее российское кино - это всегда поиск смыслов», - добавил Михалков.
Ранее Никита Михалков заявил о катастрофической нехватке сильных сценаристов в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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