Немецкий дирижер Юстус Франтц выступит в декабре на трех сценах Мариинки
Немецкий дирижер Юстус Франтц выступит 20, 22 и 31 декабря на трех сценах Мариинского театра. Об этом сообщила пресс-служба театра.
Отмечается, что 20 декабря под управлением Франтца прозвучит «Свадьба Фигаро» Вольфганга Амадея Моцарта, 22 декабря – «Немецкий реквием» Иоганнеса Брамса, а 31 декабря прозвучит еще один шедевр Моцарта – «Волшебная флейта».
При этом в исполнении «Немецкого реквиема» будут участвовать солисты Анастасия Калагина и Владислав Сулимский, а также Хор Мариинского театра.
Ранее сообщалось, что Мариинский театр представит балет «Щелкунчик» в трех версиях в декабре и январе. Новогодняя серия показов стартовала уже 11 декабря. Первый «Щелкунчик» показан в хореографии Василия Вайнонена и в оформлении театрального художника Симона Вирсаладзе, передает «Радиоточка НСН».
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