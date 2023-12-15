Немецкий дирижер Юстус Франтц выступит в декабре на трех сценах Мариинки

Отмечается, что 20 декабря под управлением Франтца прозвучит «Свадьба Фигаро» Вольфганга Амадея Моцарта, 22 декабря – «Немецкий реквием» Иоганнеса Брамса, а 31 декабря прозвучит еще один шедевр Моцарта – «Волшебная флейта».

При этом в исполнении «Немецкого реквиема» будут участвовать солисты Анастасия Калагина и Владислав Сулимский, а также Хор Мариинского театра.

Ранее сообщалось, что Мариинский театр представит балет «Щелкунчик» в трех версиях в декабре и январе. Новогодняя серия показов стартовала уже 11 декабря. Первый «Щелкунчик» показан в хореографии Василия Вайнонена и в оформлении театрального художника Симона Вирсаладзе, передает «Радиоточка НСН».

