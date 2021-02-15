Награждение певца ЮрКисса объяснили связью его семьи с Путиным
Бывший гендиректор «Русской Медиагруппы» сообщил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что поп-исполнитель недостоин награды, так как не совершил ничего выдающегося.
Сын музыканта и владельца «Русской Медиагруппы» Владимира Киселева, поп-исполнитель Юрий Киселев (ЮрКисс) получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени по указу президента России Владимира Путина. 23-летний певец удостоился этой награды «за большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность».
Бывший генеральный директор «Русской Медиагруппы» Сергей Кожевников сообщил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что на награждение могли повлиять тесные связи семьи Киселевых с Владимиром Путиным.
«Сам Владимир Киселев намекал, что Путин – крестный отец его ребенка. Только не ЮрКисса, а ВладиМира. Я не один это слышал, медиарынок в курсе», - отметил он.
По его словам, награда важна не столько детям, сколько самому Владимиру Киселеву.
«Он пожилой человек, для него все эти звания, вся эта бижутерия из слов "народный", "заслуженный" очень много значат. Сам ЮрКисс писал в соцсетях, что награду ему вручили за организацию концертов на Донбассе и в Крыму, но выступали многие, а награду за это получили единицы. ЮрКиссу 23 года, а Крым стал российским шесть лет назад. То есть он в 17 лет организовывал концерты? Что-то мне в это мало верится. Кроме того, Донбасс он вообще не посещал», - напомнил бывший гендиректор РМГ.
Помимо медали, ЮрКисс получил почетную грамоту президента. Сам поп-исполнитель объяснил в Instagram, что заслужил грамоту за организацию выступлений российских артистов на авиабазе в Хмеймиме, а также отправку гуманитарных конвоев в ДНР и ЛНР. Молодой певец - член совета директоров «Русской Медиагруппы», которая занималась этими вопросами.
Между тем, Кожевников уверен, что ЮрКисс не достоин полученной медали.
«Он, безусловно, не заслужил такой награды. В 23 года такую медаль можно выдавать за сверхвыдающийся поступок, а ЮрКисс ничего героического не совершил. Думаю, что руку к его награждению приложил отец», - цитирует слова Кожевникова «Радиоточка НСН».
Примечательно, что медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени дает 330-процентную надбавку к пенсии.
Сергей Кожевников был гендиректором и председателем правления ЗАО «Русская Медиагруппа» в 2001-2015 годах. В 2015 году у него возник конфликт с Владимиром Киселевым по поводу продажи холдинга.
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