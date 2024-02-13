Названы 15 финалистов Всероссийского конкурса молодых музыкантов «Созвездие»

Стали известны имена финалистов VI Всероссийского конкурса молодых музыкантов «Созвездие». Это 15 учеников школ из Москвы, Санкт-Петербурга, Кемерова и Татарстана. Информация появилась на официальном сайте конкурса, который проводится под эгидой федеральной территории «Сириус».

Финальный этап в формате очных выступлений пройдёт там с 6 по 11 апреля. Конкурс проводится в трёх номинациях: «Фортепиано», «Оркестровые струнные инструменты», «Оркестровые духовые и ударные инструменты». В заочном туре приняли участие 900 ребят, которые в разные годы прошли обучение по программам «Сириуса» «Музыкально-исполнительское искусство».

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», финалистам вручат профессиональные подарки – музыкальные инструменты и аксессуары. В рамках конкурса будет также организована программа повышения квалификации для педагогов-музыкантов в виде стажировки по отдельным специальностям. Учителя могут подавать заявки на участие до 1 марта.

