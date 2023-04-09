Названа предварительная причина смерти актера Александра Негребы из «Маленькой Веры»

По предварительным данным, причиной смерти советского и российского актера Александра Негребы, сыгравшего роль старшего брата главной героини в культовом фильме «Маленькая Вера», может быть рак легких. Об этом сообщает портал Ревизор.Ru.

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По данным авторов, артист лечился от онкологи. Уточняется, что Негреба скончался во сне.

Артисту через три недели должно было исполниться 62 года.

О дате и месте похорон пока не сообщается.

Отмечается, что Александр Негреба умер спустя две недели после кончины супруги, артистки Елены Копцевой-Негребы. Она скончалась в 53 года.



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ФОТО: РИА Новости
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