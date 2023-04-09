Названа предварительная причина смерти актера Александра Негребы из «Маленькой Веры»
По предварительным данным, причиной смерти советского и российского актера Александра Негребы, сыгравшего роль старшего брата главной героини в культовом фильме «Маленькая Вера», может быть рак легких. Об этом сообщает портал Ревизор.Ru.
По данным авторов, артист лечился от онкологи. Уточняется, что Негреба скончался во сне.
Артисту через три недели должно было исполниться 62 года.
О дате и месте похорон пока не сообщается.
Отмечается, что Александр Негреба умер спустя две недели после кончины супруги, артистки Елены Копцевой-Негребы. Она скончалась в 53 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru