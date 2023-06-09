Национальную премию «Золотой хит» вручат в театре «Градский Холл»

Церемония вручения Национальной премии «Золотой хит» телеканала Music Box Gold состоится 15 июня 2023 года в концертном зале «Градский Холл».



В этот вечер со сцены прозвучат лучшие песни российских исполнителей всех поколений. Зрителей ждут только золотые хиты, профессиональные танцевальные коллективы, звездные ведущие и качественный звук.



Для зрителей выступят Юрий Антонов, Лариса Долина, Стас Костюшкин, Николай Басков, Ольга Бузова, Люся Чеботина, Ольга Серябкина, группа «Зодчие», Денис Майданов, Зара, Дмитрий Харатьян, Наташа Королева, Сергей Зверев, Игорь Саруханов, Александр Иванов, гр. "Оризон", и многие другие артисты.



Ведущими церемонии станут тележурналист Игорь Прокопенко и Мисс Вселенная - Оксана Федорова.



Событие пройдет при поддержке телеканала Music Box Gold, аудитория которого насчитывает более восьми миллионов зрителей. В эфире телеканала - только золотые хиты, проверенные временем, легендарные артисты, программы о шоу-бизнесе, новости и концерты.



Первая Национальная премия «Золотой хит» прошла в 2019 году и собрала лучших представителей шоу-бизнеса, эстрады и культуры. Свои заслуженные награды получили Лев Лещенко, Юрий Антонов, Ольга Бузова, Zivert, Анита Цой, Лолита, Николай Басков, Стас Костюшкин, Жасмин, Митя Фомин, Катя Лель, Денис Клявер.



Билеты на премию «Золотой хит» в концертном зале «Градский Холл» можно купить онлайн и в кассах. Зрители, которые приобретут билеты в первые ряды партера, получат приглашения на звездную after-party.

