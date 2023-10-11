«Надеюсь, выживут!»: В «Эксмо» рассказали о книжных войнах с маркетплейсами
Россияне стали больше покупать книги на Ozon и Wildberries, а выживание обычных магазинов зависит от их работы с впечатлениями читателей, сказал в эфире НСН Евгений Капьёв.
Книжным магазинам необходима трансформация, чтобы выжить в борьбе с маркетплейсами, заявил в интервью НСН гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьёв.
По данным РИА Новости, с января 2020 по октябрь 2023 года количество книжных магазинов в России сократилось на треть, а число издательств - на 16%.
«По количеству книжных магазинов есть небольшое сокращение, связанное с развитием маркетплейсов, которые каждый год растут в полтора раза минимум по книгам. Маркетплейсы оказывают серьезное давление на книжную розницу, это влияет на закрытия. Книжной рознице надо быть более эффективной, работать с впечатлениями, с вдохновением, а это не всегда удается. Книги стали покупать больше, просто перераспределился спрос на Ozon, Wildberries и другие интернет-магазины. Из крупных издательств ни одно не закрылось за этот период», - сказал Капьёв.
Он объяснил, как книжным магазинам выжить на фоне новых вызовов.
«Я очень надеюсь, что книжные магазины выживут, во всем мире они выживают, хорошо себя чувствуют, просто сейчас им необходима трансформация, они должны работать с читателем, его ощущениями, консультировать, чтобы человек выбирал книжный магазин, а не кликал кнопками в интернете. Это серьезный вызов, но в мире много книжных магазинов с этим справилось, надеюсь, что наши тоже справятся», - отметил гендиректор «Эксмо».
По словам Капьёва, в этом году книги подорожали на 3-4%, однако возможен скачок цен из-за курса доллара.
«В прошлом году цены на книги выросли серьезно, около 15%, может даже больше по каким-то категориям. В этом году они растут на уровне 3-4%. Сейчас, конечно, есть риск большого подорожания из-за курса доллара, это будет серьезно влиять на себестоимость книг, на стоимость авторских прав. Кроме того, мы видим определенную инфляцию зарплат», - заключил собеседник НСН.
Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что не удивлен успеху своего нового романа «Форсайт», который также ждет экранизация.
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