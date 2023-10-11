«Надеюсь, выживут!»: В «Эксмо» рассказали о книжных войнах с маркетплейсами

Книжным магазинам необходима трансформация, чтобы выжить в борьбе с маркетплейсами, заявил в интервью НСН гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьёв.

По данным РИА Новости, с января 2020 по октябрь 2023 года количество книжных магазинов в России сократилось на треть, а число издательств - на 16%.