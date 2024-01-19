«Весело и интересно!»: Россиянам пообещали больше ярких фильмов о казачестве
Тема казачества в кино сегодня очень востребована, в ближайшее время появятся несколько ярких проектов, среди них — сериал «Казачок», сказал НСН Алексей Гореславский.
Генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский в интервью НСН заявил, что на фоне тренда на сказки в отечественном кинематографе не менее перспективной представляется и тема казачества в кино.
«У нас есть несколько проектов. В частности, при поддержке Института развития интернета идет съемка сериала “Казачок”, сценаристом выступает Сергей Светлаков. Скоро этот продукт уже появится, мне кажется, это будет весело и интересно для всех. Думаю, фильмов на тему казацкого эпоса будет выходить в ближайшее время все больше, причем мы наблюдаем эту тенденцию и на конкурсах. Хотя, конечно, не так просто сделать хороший фильм, как сказать о нем, потому что нужна колоссальная проработка», — сказал Гореславский.
Ранее режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский заявил, что фильмы о казаках ждет большой успех, поскольку среди казаков много героев, сыгравших важную роль в истории России, картины о них придут на смену сказочным персонажам.
«Казачок» — новый приключенческий сериал, который выйдет в 2024 году, проект телеканала ТНТ и онлайн-кинотеатра Premier. Продюсером и сценаристом проекта выступил Сергей Светлаков. В главной роли - Алексей Лукин. В картине также сыграют Алексей Кравченко, Георгий Дронов и Владимир Епифанцев.
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