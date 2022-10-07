На Украине запретили трансляцию российской музыки в общественных местах

Украинские власти запретили воспроизведение музыки российских исполнителей в общественных местах. Об этом в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) сообщил комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Музыку в общественном транспорте запретят на Украине с 7 октября

Закон о поддержке национального музыкального продукта и «ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора» начал действовать с 7 октября.

Запрет на трансляцию коснулся главным образом радио и телевидения. Отмечено, что запрет наложен на музыкальные произведения российских исполнителей, являвшихся в любой период после 1991 года гражданами России, признанной на Украине государством-агрессором. Также новым законом запрещены гастроли российских музыкантов на Украине.

Ранее стало известно, что российские радиостанции убрали из эфира песни Аллы Пугачевой и Валерия Меладзе, а также композиции, написанные Константином Меладзе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗапретМузыкаВерховная Рада
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