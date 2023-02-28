На Тайване отменили концерт Нетребко

Запланированный на 5 марта концерт оперной певицы Анны Нетребко на острове Тайвань не состоится. Об этом сообщается на сайте Национального симфонического оркестра Тайваня.

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Выступление народной артистки России отменили после обсуждения на фоне «повышенной озабоченности» со стороны «общественного мнения», отмечается в сообщении.

Организаторы добавили, что вернут денежные средства за купленные билеты.

Ранее билетные операторы сообщили об отмене концертов российской рок-группы «Мумий Тролль».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТайваньКонцерт
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