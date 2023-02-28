На Тайване отменили концерт Нетребко
Запланированный на 5 марта концерт оперной певицы Анны Нетребко на острове Тайвань не состоится. Об этом сообщается на сайте Национального симфонического оркестра Тайваня.
Выступление народной артистки России отменили после обсуждения на фоне «повышенной озабоченности» со стороны «общественного мнения», отмечается в сообщении.
Организаторы добавили, что вернут денежные средства за купленные билеты.
Ранее билетные операторы сообщили об отмене концертов российской рок-группы «Мумий Тролль».
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