Музыкальный клип о Екатеринбурге победил на фестивале короткометражного кино
На молодежном фестивале короткометражного «Фундук» победил музыкальный клип о Екатеринбурге, сообщают «Вечерние ведомости».
Отмечается, что видеоролик сняла музыкальная группа «внимание брусника!». Клип завоевал победу в категориях неигрового кино и музыкального видео. В заключительном этапе конкурса сражались 113 работ из различных уголков России, а общее количество представленных заявок на участие в фестивале составило 300 проектов.
Этот фестиваль организовали уральский застройщик «Атом» и кинокомпания Red Pepper Film, сообщили в Атомстройкомплексе.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что на Западе очень любят, ждут и ценят короткометражные российские мультфильмы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru