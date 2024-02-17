Музыкальный клип о Екатеринбурге победил на фестивале короткометражного кино

На молодежном фестивале короткометражного «Фундук» победил музыкальный клип о Екатеринбурге, сообщают «Вечерние ведомости».

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Отмечается, что видеоролик сняла музыкальная группа «внимание брусника!». Клип завоевал победу в категориях неигрового кино и музыкального видео. В заключительном этапе конкурса сражались 113 работ из различных уголков России, а общее количество представленных заявок на участие в фестивале составило 300 проектов.

Этот фестиваль организовали уральский застройщик «Атом» и кинокомпания Red Pepper Film, сообщили в Атомстройкомплексе.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что на Западе очень любят, ждут и ценят короткометражные российские мультфильмы.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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