Музей в Нидерландах подтвердил передачу скифского золота Украине
Музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил передачу скифского золота Украине, сообщается в заявлении культурной организации, передает ТАСС.
Отмечается, что артефакты с выставки «Крым: золото и секреты Черного моря» были доставлены в Национальный музей истории Украины в Киеве.
Ранее о том, что скифское золото доставили на Украину, грузовики с ним въехали на территорию Киево-Печерской лавры, сообщила таможенная служба Украины. По их словам, в Сокровищницу Национального музея Украины привезли 2 694 килограмма культурных ценностей, таможенники проведут их идентификацию.
Золото, хранившееся в четырех музеях Крыма, в 2014 году передали учреждению в Амстердаме для проведения выставки. После воссоединения Крыма с РФ коллекцию решили не возвращать ни России, ни Украине до судебного решения. Позже суд постановил, что золото — часть украинского наследия и должно быть передано Киеву. Решение подтвердил Апелляционный суд в Амстердаме, передает «Радиоточка НСН».
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