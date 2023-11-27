Музей в Нидерландах подтвердил передачу скифского золота Украине

Ранее о том, что скифское золото доставили на Украину, грузовики с ним въехали на территорию Киево-Печерской лавры, сообщила таможенная служба Украины. По их словам, в Сокровищницу Национального музея Украины привезли 2 694 килограмма культурных ценностей, таможенники проведут их идентификацию.

Золото, хранившееся в четырех музеях Крыма, в 2014 году передали учреждению в Амстердаме для проведения выставки. После воссоединения Крыма с РФ коллекцию решили не возвращать ни России, ни Украине до судебного решения. Позже суд постановил, что золото — часть украинского наследия и должно быть передано Киеву. Решение подтвердил Апелляционный суд в Амстердаме, передает «Радиоточка НСН».

