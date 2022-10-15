Муралы и арт-объекты создали художники в учреждениях Москвы в рамках проекта «Контуры культуры»
В рамках арт-проекта «Контуры культуры» современные художники создали 26 муралов и девять арт-объектов в библиотеках и культурных центрах разных районов города, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Состязания проходили с июня по конец сентября 2022 года. Благодаря росписям десятки московских зданий превратились в предметы современного искусства. Художники использовали более 500 литров краски, 1 тыс. 876 баллончиков, 370 кистей и 650 м скотча.
«Создание мурала или арт-объекта занимало у победителей проекта от трех до 30 дней. В итоге уличное искусство стало яркой частью интерьеров культурных учреждений Москвы, гармонично преобразив их. А уже в скором времени благодаря приложению Моспродюсера все росписи будут преобразованы в формате дополненной реальности, и проект обретет формат цифровой галереи как на каждой отдельной площадке, так и в пространстве мобильного приложения», - заявил директор Московского продюсерского центра Андрей Петров.
Один из самых масштабных муралов можно увидеть в доме культуры «Восход», где благодаря московскому художнику Napasio появилась роспись «Симфония дня и ночи» размером 77 кв. м. А в Центральной детской библиотеке №251 в Зеленограде Настя Вокина из Санкт-Петербурга создала мурал площадью 90 кв. м.
Организатором арт-проекта «Контуры культуры» стал Московский продюсерский центр (Моспродюсер) при поддержке столичного департамента культуры.
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