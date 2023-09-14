Мультсериал от «Смешариков» вышел на платформах Южной Кореи

«Тима и Тома» рассказывает о приключениях бегемотика и слоненка. Мультсериал вошел в десятку самых популярных международных проектов телеканала Daekyo NoriQ.

В беседе с «Газетой.Ru» генеральный директор «Рики» Юлия Немчина рассказала, что партнером холдинга выступила компания Blink Inc. Она поможет с продажами в Южной Корее брендированных товаров и продуктов питания.

«Тима и Тома» – проект о дружбе, доброте и отношениях между старшим и младшим поколением», - отметила Немчинова.

Ранее стало известно, что в китайский прокат выйдет российская космическая драма режиссера Клима Шипенко «Вызов», передает «Радиоточка НСН».

