Мультфильм «Полярный экспресс» получит продолжение
В Голливуде идет работа над продолжением популярного мультфильма «Полярный экспресс», рассказал в беседе с изданием ComicBook.com продюсер Гэри Гетцман.
Гетцман не раскрыл деталей сюжета киноленты и дату ее премьеры.
Мультфильм «Полярный экспресс» вышел в 2004 году. Режиссер Роберт Земекис экранизировал одноименную книгу Криса ван Оллсбёрга, рассказывающую о путешествии детей на Северный полюс к Санта-Клаусу. Свой голос героям подарил Том Хэнкс.
Ранее стало известно, что Disney снимет продолжение «Волшебников из Вэйверли Плэйс», напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стоянов заявил, что увлекся столярным делом во время пандемии
- ХК «Торпедо» продлило контракт с главным тренером Игорем Ларионовым
- СМИ: Боррель заявил, что Израиль финансировал движение ХАМАС
- Замминистра здравоохранения Подмосковья арестовали за взятку в 150 млн рублей
- В России до конца 2024 года создадут цифровые профили мигрантов
- Мультфильм «Полярный экспресс» получит продолжение
- Украина и ещё шесть стран договорились создании газотранспортного коридора
- В России начнут действовать новые правила расчета полной стоимости кредита
- «Оппенгеймер» Нолана стал лидером по количеству номинаций на премию BAFTA
- На Украине пройдет заочный суд над спикером парламента Чечни Даудовым
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru