Мультфильм «Полярный экспресс» получит продолжение

В Голливуде идет работа над продолжением популярного мультфильма «Полярный экспресс», рассказал в беседе с изданием ComicBook.com продюсер Гэри Гетцман.

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Гетцман не раскрыл деталей сюжета киноленты и дату ее премьеры.

Мультфильм «Полярный экспресс» вышел в 2004 году. Режиссер Роберт Земекис экранизировал одноименную книгу Криса ван Оллсбёрга, рассказывающую о путешествии детей на Северный полюс к Санта-Клаусу. Свой голос героям подарил Том Хэнкс.

Ранее стало известно, что Disney снимет продолжение «Волшебников из Вэйверли Плэйс», напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из мультфильма
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