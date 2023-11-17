Мрачный мультфильм о Саратове представили на международный конкурс

Так, работа попала в экспериментальную программу конкурса 18+. В этой же программе будут участвовать еще 19 мультфильмов. Итоги будут подведены 27 ноября.

По сюжету мультфильма, заяц попадает в фантасмагорическую версию Саратова. Он пробегает по центру, населенному монстрами, в тщетной попытке покинуть город. В картине можно будет увидеть, в частности, мост Саратов-Энгельс, набережную, памятник коту Матроскину и полуразобранный театр оперы и балета.

Кроме «Добро пожаловать в Саратов» в программе конкурса еще 115 короткометражных мультфильмов, ряд из них из Бельгии, Франции, Грузии, Бразилии, КНР и Южной Кореи.

