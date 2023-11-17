Мрачный мультфильм о Саратове представили на международный конкурс
Мультфильм «Добро пожаловать в Саратов» художника-аниматора Сергея Посохина будет бороться за победу в международном конкурсе XVII Большого фестиваля мультфильмов.
Так, работа попала в экспериментальную программу конкурса 18+. В этой же программе будут участвовать еще 19 мультфильмов. Итоги будут подведены 27 ноября.
По сюжету мультфильма, заяц попадает в фантасмагорическую версию Саратова. Он пробегает по центру, населенному монстрами, в тщетной попытке покинуть город. В картине можно будет увидеть, в частности, мост Саратов-Энгельс, набережную, памятник коту Матроскину и полуразобранный театр оперы и балета.
Кроме «Добро пожаловать в Саратов» в программе конкурса еще 115 короткометражных мультфильмов, ряд из них из Бельгии, Франции, Грузии, Бразилии, КНР и Южной Кореи.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Опубликован проект расписания ЕГЭ на 2024 год
- Гостиницы Москвы были загружены в ноябрьские праздники на 85%
- Петр Тодоровский приступил к съёмкам мистического детективного сериала
- Международная федерация хоккея с мячом отменила чемпионат мира 2024 года
- Автор фильма «Брат 3» Переверзев: Джим Джармуш нарек меня режиссером
- Аллу Пугачеву заметили выходящей из монастыря на Кипре
- Режиссер «Брата 3» Переверзев заявил об отсутствии в России киноиндустрии
- Режиссер Переверзев назвал «Брат 3» национальным достоянием России
- Певица Самойлова выступила за создание в РФ аналога «Евровидения»
- Депутат в ХМАО решил запретить на новогодних утренниках известные песни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru