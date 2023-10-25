Москвичей пригласили на выставку железнодорожных макетов и моделей в Музей гаража
В Музее Гаража особого назначения откроется Международная выставка железнодорожных макетов и моделей «Железнодорожная модель».
Приуроченное к 20-летию создания Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» событие стартует 30 октября. Зрители смогут увидеть один из крупнейших в России действующих железнодорожных макетов.
Кроме того, на экспозиции будут представлены отечественные железные дороги в миниатюре. Российские моделисты покажут на выставке уникальные рукотворные модели-копии железнодорожной техники, воссозданные по сохранившимся чертежам, черно-белым фотографиям и немногим сохранившимся раритетам.
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