Москвичей пригласили на выставку железнодорожных макетов и моделей в Музей гаража

Приуроченное к 20-летию создания Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» событие стартует 30 октября. Зрители смогут увидеть один из крупнейших в России действующих железнодорожных макетов.

Кроме того, на экспозиции будут представлены отечественные железные дороги в миниатюре. Российские моделисты покажут на выставке уникальные рукотворные модели-копии железнодорожной техники, воссозданные по сохранившимся чертежам, черно-белым фотографиям и немногим сохранившимся раритетам.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге откроют выставку о группе «Король и Шут» и феномене панка, напоминают «Известия».

