Москва вошла в топ-10 культурных городов мира
Москва вошла в топ-10 самых культурных городов мира, российская столица заняла первое место в рейтинге мировых столиц по доступности и разнообразию музейных экспозиций. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
По его словам, Москва заняла седьмую строчку в категории «Культурная жизнь» рейтинга Global Cities Index 2023. Всего в списке 156 крупнейших городов.
В Москве в среднем за год проходит порядка 14 тысяч мероприятий и больше 1 тысячи выставок. Градоначальник также напомнил о программах «Московская музейная неделя», «Музеи – детям», «Ночь в музее».
В общем зачете Global Cities Index Москва второй год подряд занимает 21 место, отметил Собянин. Мегаполисы соревнуются по 29 показателям в таких направлениях, как деловая активность, развитие человеческого капитала и культурный опыт.
Выставка «Испанская коллекция. Из собраний российских музеев» открылась Музее имени Пушкина 8 ноября. Проект был организован совместно с Эрмитажем. Впервые с 1937 года музей показывает работы свыше 50 художников, в числе которых работы Диего Веласкеса, Эль Греко и Хусепе де Рибера.
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