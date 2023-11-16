Москва вошла в топ-10 культурных городов мира

В Москве в среднем за год проходит порядка 14 тысяч мероприятий и больше 1 тысячи выставок. Градоначальник также напомнил о программах «Московская музейная неделя», «Музеи – детям», «Ночь в музее».

В общем зачете Global Cities Index Москва второй год подряд занимает 21 место, отметил Собянин. Мегаполисы соревнуются по 29 показателям в таких направлениях, как деловая активность, развитие человеческого капитала и культурный опыт.

Выставка «Испанская коллекция. Из собраний российских музеев» открылась Музее имени Пушкина 8 ноября. Проект был организован совместно с Эрмитажем. Впервые с 1937 года музей показывает работы свыше 50 художников, в числе которых работы Диего Веласкеса, Эль Греко и Хусепе де Рибера.



