Мишустин вручил премии правительства в области культуры

Председатель правительства Михаил Мишустин вручил премии кабинета министров в области культуры за 2023 год. Обычно присуждается семь премий в размере 3 миллионов рублей каждая.

На этот раз, в частности, отмечены трое организаторов концерта-реквиема в день 80-летия начала Великой Отечественной Войны «22 июня. Ровно в 4 утра». Это альтист и дирижер Юрий Башмет, руководитель Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Дмитрий Гринченко и главный режиссер проекта Сергей Широков.

Премия также присуждена директору Государственного музея истории российской литературы имени Даля Дмитрий Бак за открытие музейного центра «Московский Дом Достоевского». Среди награждённых также автор социального проекта «Цирк - детям села» Сергей Беляков.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», премьер-министр отметил на церемонии награждения рост интереса к учреждениям культуры в регионах России. Согласно статистики, в 2023 году разные экспозиции посетили около 45 миллионов человек. Это 6 миллионов больше по сравнению с 2022 годом.

