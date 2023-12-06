Минкультуры разрешило повторный прокат «Александры» Сокурова
Министерство культуры Росси выдало удостоверение на повторный прокат фильму режиссёра Александра Сокурова «Александра». Соответствующая информация появилась в реестре прокатных удостоверений.
Главную роль в картине исполнила прославленная оперная певица, Народная артистка СССР Галина Вишневская. В реестре уточняется, что фильм в прокате будет показан в авторской редакции 2023 года с маркировкой по возрасту 16+.
Ранее Сокуров выражал опасение, что «Александра» может не получить повторное прокатное удостоверение, поскольку Минкультуры затягивало с решением на этот счёт. «Александра» - 16 художественный фильм Народного артиста России. Мировая премьера состоялась в Каннах 24 мая 2007 года.
Вишневская играет бабушку, которая приезжает в Чечню, чтобы навестить своего внука-офицера. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН» недавно Сокуров заявил о невозможности работать в России. По словам мастера, ему создали невыносимые условия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru