Минкультуры разрешило повторный прокат «Александры» Сокурова

Министерство культуры Росси выдало удостоверение на повторный прокат фильму режиссёра Александра Сокурова «Александра». Соответствующая информация появилась в реестре прокатных удостоверений.

Главную роль в картине исполнила прославленная оперная певица, Народная артистка СССР Галина Вишневская. В реестре уточняется, что фильм в прокате будет показан в авторской редакции 2023 года с маркировкой по возрасту 16+.

Ранее Сокуров выражал опасение, что «Александра» может не получить повторное прокатное удостоверение, поскольку Минкультуры затягивало с решением на этот счёт. «Александра» - 16 художественный фильм Народного артиста России. Мировая премьера состоялась в Каннах 24 мая 2007 года.

Вишневская играет бабушку, которая приезжает в Чечню, чтобы навестить своего внука-офицера. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН» недавно Сокуров заявил о невозможности работать в России. По словам мастера, ему создали невыносимые условия.



