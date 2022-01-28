Минкультуры поддержит прокат дебютных российских фильмов

Минкультуры поддержит прокат полнометражных дебютных фильмов на территории России в 2022 году, сообщили в пресс-службе министерства.

Сообщается, что целью данного направления является знакомство зрителя с новым поколением кинематографистов.

Отмечается также, что прием заявок на поддержку проката продлится до 26 февраля – речь идет о игровых и неигровых фильмах.

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Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о полном государственном финансировании дебютных российских фильмов, в декабре 2021 года Госдума приняла его в первом чтении.

Отмечается, что на данный момент предусмотрено госфинансирование, которое не может превышать 70% стоимости проекта.

Предлагается полностью поддерживать дебютные работы начинающих авторов – выпускников профильных вузов в течение пяти лет, а также документальные проекты.


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ФОТО: Фото Ria.ru
ТЕГИ:КартиныФильмМинкультуры
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