Минкультуры поддержит прокат дебютных российских фильмов
Минкультуры поддержит прокат полнометражных дебютных фильмов на территории России в 2022 году, сообщили в пресс-службе министерства.
Сообщается, что целью данного направления является знакомство зрителя с новым поколением кинематографистов.
Отмечается также, что прием заявок на поддержку проката продлится до 26 февраля – речь идет о игровых и неигровых фильмах.
Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о полном государственном финансировании дебютных российских фильмов, в декабре 2021 года Госдума приняла его в первом чтении.
Отмечается, что на данный момент предусмотрено госфинансирование, которое не может превышать 70% стоимости проекта.
Предлагается полностью поддерживать дебютные работы начинающих авторов – выпускников профильных вузов в течение пяти лет, а также документальные проекты.
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