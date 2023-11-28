Минкульт выделит деньги на фильмы о СВО и экранизацию Прилепина

Минкульт подвел итоги очной защиты кинопроектов, и профильные экспертные советы составили список лент, рекомендованных к получению субсидий на развитие кинематографии.

«Среди них 60 игровых художественных картин, 10 детских и юношеских фильмов, 74 анимационных проекта, 105 неигровых картин», — написала Любимова в своем Telegram-канале.

По данным Минкульта, субсидии предоставят в том числе на производство фильма «Остров сокровищ» по роману Роберта Льюиса Стивенсона, картин по нескольким рассказам Антона Чехова и рассказу Захара Прилепина «Лес», отмечает телеканал «360». Господдержку получили и военные фильмы: «Почтарь» и «Остров Сухо» о событиях Великой Отечественной войны, «Своих не бросаем» и «Свинцовые небеса» о специальной военной операции, «Фарфоровый солдатик» о боевых действиях в Сирии.

Кроме того, государство профинансирует фильмы «Семейное счастье» по мотивам романа Льва Толстого, «Суперангел», продолжение «Чебурашки», пишет Ura.ru. Также субсидии выделят на съемки 105 неигровых лент, в том числе фильмов о писателе Михаиле Булгакове, режиссере Леониде Шварцмане, писателе Эдуарде Лимонове.

