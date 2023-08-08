Минкульт не получал заявки на прокат в РФ фильмов «Барби» и «Оппенгеймер»
Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что в ведомства не поступало заявок на выдачу прокатных удостоверений американским кинокартинам фильмам «Барби» и «Оппенгеймер», сообщает ТАСС.
На соответствующий вопрос журналистов она ответила отрицательно.
«Нам не подавали заявки на прокатные удостоверения», - сказала Любимова.
Отметим, что кинокомпании Universal Pictures и Warner Bros., владеющие правами на фильмы «Оппенгеймер» и «Барби», соответственно, покинули российский рынок после начала спецоперации ВС РФ на Украине.
Ранее фильм режиссёра Греты Гервиг «Барби» стал самой кассовой кинокартиной, который сняла женщина, заработав за три недели проката более миллиарда долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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