Минкульт назначил нового гендиректора Политехнического музея
Помощник президента НИЦ «Курчатовский институт» Дмитрий Кожанов назначен гендиректором Политехнического музея. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минкультуры РФ.
Отмечается, что 22 марта замминистра культуры Алла Манилова представила нового руководителя музея. Она также рассказала, что продолжается масштабный проект реконструкции Политехнического музея. По словам Маниловой, идет работа по созданию постоянной экспозиции и оцифровке фондов, а также готовится к открытию филиал в Музейном квартале в Туле.
Ранее, в начале февраля, с поста гендиректора Третьяковской галереи убрали Зельфиру Трегулову, которая говорила НСН, что узнала об увольнении из СМИ. В те же дни ушел в отставку Владимир Гусев, возглавлявший Русский музей с 1988 года, и появились слухи о грядущем уходе Марины Лошак из Пушкинского музея, которые воплотились в реальность 21 марта.
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