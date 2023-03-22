Минкульт назначил нового гендиректора Политехнического музея

Помощник президента НИЦ «Курчатовский институт» Дмитрий Кожанов назначен гендиректором Политехнического музея. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минкультуры РФ.

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Отмечается, что 22 марта замминистра культуры Алла Манилова представила нового руководителя музея. Она также рассказала, что продолжается масштабный проект реконструкции Политехнического музея. По словам Маниловой, идет работа по созданию постоянной экспозиции и оцифровке фондов, а также готовится к открытию филиал в Музейном квартале в Туле.

Ранее, в начале февраля, с поста гендиректора Третьяковской галереи убрали Зельфиру Трегулову, которая говорила НСН, что узнала об увольнении из СМИ. В те же дни ушел в отставку Владимир Гусев, возглавлявший Русский музей с 1988 года, и появились слухи о грядущем уходе Марины Лошак из Пушкинского музея, которые воплотились в реальность 21 марта.

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ФОТО: РИА Новости
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