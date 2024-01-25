МИД Украины раскритиковал HBO за съемки Биковича в «Белом лотосе»

Министерство иностранных дел Украины выступило с критикой американской телекомпании HBO за привлечение сербского и российского актера Милоша Биковича к съемкам в третьем сезоне сериала «Белый лотос», пишет ТАСС.

«Холоп-2» в третий уикенд подряд возглавил российский кинопрокат

Украинское внешнеполитическое ведомство заявило, что Бикович поддерживает Россию. В Киеве выразили недоумение, что HBO приняло решение работать с актером.

В начале января стало известно, что Бикович исполнит роль тренера по йоге из России в третьем сезоне «Белого лотоса». Режиссером выступил Майк Уайт.

Ранее Милош Бикович намекнул, что у него появился ребенок, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: Instagram/bikovic
ТЕГИ:СериалыАктерыУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры