МИД Украины раскритиковал HBO за съемки Биковича в «Белом лотосе»
Министерство иностранных дел Украины выступило с критикой американской телекомпании HBO за привлечение сербского и российского актера Милоша Биковича к съемкам в третьем сезоне сериала «Белый лотос», пишет ТАСС.
Украинское внешнеполитическое ведомство заявило, что Бикович поддерживает Россию. В Киеве выразили недоумение, что HBO приняло решение работать с актером.
В начале января стало известно, что Бикович исполнит роль тренера по йоге из России в третьем сезоне «Белого лотоса». Режиссером выступил Майк Уайт.
Ранее Милош Бикович намекнул, что у него появился ребенок, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru