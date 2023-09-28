«Межнациональные тёрки»: Депутат Драпеко призвала режиссеров быть аккуратнее

Ранее Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма «Айта» якутского режиссера Степана Бурнашева. Об этом стало известно после того, как фильм запретил Роскомнадзор: регулятор усмотрел в картине неравенство героев по национальному признаку, отметив, что там подчеркиваются хорошие черты якутов и выделяются плохие черты русских. Драпеко призвала киноделов быть аккуратнее со скользкими темами, связанными с национализмом.



«Если Роскомнадзор запретил, то Минкульт обязан отозвать прокатное удостоверение. Я вот видела бурятскую картину, комедию. Там по сюжету три парня: один бурят, один еврей, а один русский. С ними происходят всякие смешные перипетии, бурят постоянно попадает во всякие смешные ситуации, такой Иванушка-дурак бурятского происхождения, но в результате он женится на красивой девушке, в общем, хэппи энд. Если бы такое сняли русские, буряты бы на нас 200 лет обижались. А поскольку они сами про себя такое сняли, это вроде как уже нормально. Я считаю, что такие темы очень чувствительные и скользкие, к ним надо относиться осторожно и быть аккуратнее. Сейчас Россию раскачивают именно по этой вертикали. Вот была комедия «Ширли-мырли», там все обыгрывалось иначе, а сейчас какие-то межнациональные тёрки начинаются, в этом серьезная опасность», - сказала собеседница НСН.