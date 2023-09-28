«Межнациональные тёрки»: Депутат Драпеко призвала режиссеров быть аккуратнее
Есть серьезная опасность в расстановке национальных акцентов, заявила НСН первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.
Тема национальностей очень тонкая, поэтому деятелям искусства нужно быть более аккуратными, заявила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с НСН.
Ранее Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма «Айта» якутского режиссера Степана Бурнашева. Об этом стало известно после того, как фильм запретил Роскомнадзор: регулятор усмотрел в картине неравенство героев по национальному признаку, отметив, что там подчеркиваются хорошие черты якутов и выделяются плохие черты русских. Драпеко призвала киноделов быть аккуратнее со скользкими темами, связанными с национализмом.
«Если Роскомнадзор запретил, то Минкульт обязан отозвать прокатное удостоверение. Я вот видела бурятскую картину, комедию. Там по сюжету три парня: один бурят, один еврей, а один русский. С ними происходят всякие смешные перипетии, бурят постоянно попадает во всякие смешные ситуации, такой Иванушка-дурак бурятского происхождения, но в результате он женится на красивой девушке, в общем, хэппи энд. Если бы такое сняли русские, буряты бы на нас 200 лет обижались. А поскольку они сами про себя такое сняли, это вроде как уже нормально. Я считаю, что такие темы очень чувствительные и скользкие, к ним надо относиться осторожно и быть аккуратнее. Сейчас Россию раскачивают именно по этой вертикали. Вот была комедия «Ширли-мырли», там все обыгрывалось иначе, а сейчас какие-то межнациональные тёрки начинаются, в этом серьезная опасность», - сказала собеседница НСН.
Она также призвала оставить в покое Минкульт и Роскомнадзор и перестать спрашивать с ведомств «за государственную политику».
«Сейчас все спрашивают за государственную политику с Министерства культуры, а делать этого не надо. Нужно чтобы была какая-то структура, которая бы за это отвечала, но не Минкульт и не Роскомнадзор», - призвала депутат.
Ранее блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что Минкультуры РФ специально «давит» независимых режиссеров. По его словам, министерство само финансировало и пропускало фильмы, которые можно подвести под национализм и пропаганду ЛГБТ.
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