«Международное признание»: Юру Борисова похвалили за роль в «Купе №6»
Российский актер, снявшийся в главной роли в успешной финской кинокартине, должен ждать серьезных предложений от режиссеров с мировым именем, заявил кинокритик Давид Шейдеров.
Фильм «Купе № 6» финского режиссера Юхо Куосманена, в котором главную мужскую роль сыграл российский актер Юра Борисов, номинирован на премию «Сезар» в категории «Лучший иностранный фильм». Для Юры Борисова это очень хорошо, потому что он получит международное признание, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» кинокритик Давид Шнейдеров. По его словам, говорить о шансах на победу в такой серьёзной премии как «Сезар» невозможно, потому что это зависит от того, какие будут представлены остальные фильмы.
«Говорить о шансах на победу в такой серьезной премии как "Сезар", невозможно. Это зависит от того, какие еще фильмы будут представлены. Фильм-то финский. Там играет русский актер. Для России это в общем хорошо, для Юры Борисова это тоже очень хорошо, потому что он получит абсолютно международное признание. Это колоссальное мировое продвижение. Возможно, он получит серьезные предложения от европейских и ли американских партнеров. Есть шансы на "Сезар" и даже на "Оскар". Это прекрасно. Жаль, что это не русский фильм, жаль, что Россия не снимает картины, которые с таким успехом проходят по миру», - добавил кинокритик.
Шнейдеров отметил, что фильм ему не кажется мрачным.
«"Сезар" - это не фестиваль, это премия. На фестивале комедии практически не побеждают. Легкие и веселые фильмы редко получают призы. Потому что юмор - это такая национальная штука. И русский юмор не очень понимают за границей. Немецкий юмор не очень понимают в России. А мне не кажется, что этот фильм мрачный. Самое главное, что там есть история, то, чего зачастую не могут сделать в России. У нас плохо с рассказыванием историй. А там внятная, понятная, интересная и жесткая история. В этом, наверное, главное достоинство фильма», - подчеркнул он.
Кинокартина «Купе № 6», созданная при поддержке Минкульта России, попала в шорт-лист «Оскара» от Финляндии. Премьера фильма состоялась в июле 2021 года на Каннском кинофестивале, где фильм получил Гран-при. Также картина получила номинацию «Золотого глобуса», но уступила японской ленте «Сядь за руль моей машины».
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