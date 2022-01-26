«Международное признание»: Юру Борисова похвалили за роль в «Купе №6»

Фильм «Купе № 6» финского режиссера Юхо Куосманена, в котором главную мужскую роль сыграл российский актер Юра Борисов, номинирован на премию «Сезар» в категории «Лучший иностранный фильм». Для Юры Борисова это очень хорошо, потому что он получит международное признание, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» кинокритик Давид Шнейдеров. По его словам, говорить о шансах на победу в такой серьёзной премии как «Сезар» невозможно, потому что это зависит от того, какие будут представлены остальные фильмы.

«Говорить о шансах на победу в такой серьезной премии как "Сезар", невозможно. Это зависит от того, какие еще фильмы будут представлены. Фильм-то финский. Там играет русский актер. Для России это в общем хорошо, для Юры Борисова это тоже очень хорошо, потому что он получит абсолютно международное признание. Это колоссальное мировое продвижение. Возможно, он получит серьезные предложения от европейских и ли американских партнеров. Есть шансы на "Сезар" и даже на "Оскар". Это прекрасно. Жаль, что это не русский фильм, жаль, что Россия не снимает картины, которые с таким успехом проходят по миру», - добавил кинокритик.