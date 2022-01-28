Медведев: Государство не должно регулировать репертуар кинотеатров

Репертуары кинотеатров и музыкальных представлений должны регулировать региональные власти, а не государство. Об этом в ходе беседы с ведущими российскими СМИ заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

По его словам, субъекты должны самостоятельно определять какой концерт в регионе возможен, а какой – нет.