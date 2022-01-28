Медведев: Государство не должно регулировать репертуар кинотеатров

Репертуары кинотеатров и музыкальных представлений должны регулировать региональные власти, а не государство. Об этом в ходе беседы с ведущими российскими СМИ заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

По его словам, субъекты должны самостоятельно определять какой концерт в регионе возможен, а какой – нет.

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Он напомнил, что во времена СССР этим занималось именно государство, подчеркнув, что сейчас Россия «отошла от этого». Медведев добавил, что, если определенного исполнителя не принимают в регионе, то ему следует «иметь мозги и не проситься туда», чтобы не вызвать «негативную реакцию».

Ранее Дмитрий Медведев объяснил, почему милицию переименовали в полицию.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
ТЕГИ:КонцертРегионыМузыкаКинотеатрыДмитрий Медведев
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