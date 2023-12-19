Mediascope: Сериал «Слово пацана» возглавил ТОП ноября

Сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» возглавил в ноябре топ-сериалов по суммарному количеству устройств, с которых его смотрели, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Mediascope.

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Второе место занял проект режиссера Сергея Васильева «Кибердеревня», а третьей стала работа «Мама будет против» от команды «Уральских пельменей».

Также в список попали турецкий драматический сериал «Зимородок», проект Сергея Чекалова «Бизон: Дело манекенщицы» с Сергеем Безруковым, работа Евгения Стычкина «Цикады» и детский мультсериал «Три кота».

Ранее режиссёр Жора Крыжовников заявил, что финальная серия сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» выйдет в назначенную дату - 21 декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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