Mediascope: Сериал «Слово пацана» возглавил ТОП ноября
Сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» возглавил в ноябре топ-сериалов по суммарному количеству устройств, с которых его смотрели, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Mediascope.
Второе место занял проект режиссера Сергея Васильева «Кибердеревня», а третьей стала работа «Мама будет против» от команды «Уральских пельменей».
Также в список попали турецкий драматический сериал «Зимородок», проект Сергея Чекалова «Бизон: Дело манекенщицы» с Сергеем Безруковым, работа Евгения Стычкина «Цикады» и детский мультсериал «Три кота».
Ранее режиссёр Жора Крыжовников заявил, что финальная серия сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» выйдет в назначенную дату - 21 декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Евросоюз разрешил Словакии экспорт топлива из России
- СМИ: Польский суд признал 14 граждан РФ, Украины и Беларуси виновными в шпионаже
- Mediascope: Сериал «Слово пацана» возглавил ТОП ноября
- Президент Израиля заявил о готовности к прекращению огня в секторе Газа
- Путин: Запад «переиграл» Россию на Украине после 2014 года
- МВД объявило в розыск главреда «Псковской губернии»
- Путин вручил государственные награды Героям России
- Шойгу заявил, что за год на службу поступили 490 тысяч контрактников
- СМИ: Украинский суд вызвал убитого экс-депутата Верховной рады Киву
- В США заявили, что при обмене Ярошенко и Рида была нарушена договоренность о съемке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru