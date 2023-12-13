Матвиенко рассказала о мурашках от песни SHAMAN «Встанем»
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призналась, что у нее были мурашки от песни певца SHAMAN (Ярослав Дронов) «Встанем».
Спикер Совфеда рассказала, что она несколько раз включала песню по пути на работу.
«Искренне вам говорю, клянусь, у меня мурашки по телу», - приводит слова политика РИА Новости.
Она назвала SHAMAN очень артистичным «талантищем». Матвиенко отметила искренность певца.
SHAMAN 13 декабря выступил в Совете Федерации. Дронов спел несколько своих песен и гимн России.
Ранее пресс-секретарь SHAMAN Антон Коробков-Землянский прокомментировал публикации в СМИ о старте продажи билетов на шоу в Киеве в апреле 2024 года. Он заявил, что выступлений в украинской столице у певца не запланировано, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru