Матвиенко рассказала о мурашках от песни SHAMAN «Встанем»

Спикер Совфеда рассказала, что она несколько раз включала песню по пути на работу.

«Искренне вам говорю, клянусь, у меня мурашки по телу», - приводит слова политика РИА Новости.

Она назвала SHAMAN очень артистичным «талантищем». Матвиенко отметила искренность певца.

SHAMAN 13 декабря выступил в Совете Федерации. Дронов спел несколько своих песен и гимн России.

Ранее пресс-секретарь SHAMAN Антон Коробков-Землянский прокомментировал публикации в СМИ о старте продажи билетов на шоу в Киеве в апреле 2024 года. Он заявил, что выступлений в украинской столице у певца не запланировано, передает «Радиоточка НСН».

