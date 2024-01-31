Матвиенко назвал условие прощения уехавших из России артистов

Покинувшие Россию артисты смогут вернуться назад и заслужить прощение поклонников, если изменят свою позицию по ряду вопросов. Об этом в интервью порталу Life.ru заявил композитор и продюсер Игорь Матвиенко.

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По мнению собеседника издания, русские — всепрощающий народ с добрым сердцем, который примет раскаявшихся кумиров.

Матвиенко выразил уверенность, что действительно «большие артисты» смогут вновь завоевать доверие аудитории и возобновить в России карьеру.

Ранее комик и шоумен Александр Гудков вернулся в Россию, его заметили в аэропорту Шереметьево.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Шарифулин
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