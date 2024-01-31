Матвиенко назвал условие прощения уехавших из России артистов
Покинувшие Россию артисты смогут вернуться назад и заслужить прощение поклонников, если изменят свою позицию по ряду вопросов. Об этом в интервью порталу Life.ru заявил композитор и продюсер Игорь Матвиенко.
По мнению собеседника издания, русские — всепрощающий народ с добрым сердцем, который примет раскаявшихся кумиров.
Матвиенко выразил уверенность, что действительно «большие артисты» смогут вновь завоевать доверие аудитории и возобновить в России карьеру.
Ранее комик и шоумен Александр Гудков вернулся в Россию, его заметили в аэропорту Шереметьево.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: Демилитаризованную зону будем отодвигать
- Путин: Ил-76 был сбит американской системой Patriot
- Водители Mercedes и BMW чаще остальных незаконно паркуются на местах для инвалидов в Москве
- В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за ледяного дождя
- Путин: 75% жизненно важных препаратов Россия производит сама
- В США назвали бронзовые медали России на Олимпиаде-2022 абсурдом
- Продажи кондиционеров в декабре-январе выросли на 35%
- Писательницу Улицкую лишили звания почетного профессора РХТУ
- «Невиновна!»: Тутберидзе впервые прокомментировала решение по делу Валиевой
- МИД Таиланда объяснил задержку депортации музыкантов «Би-2»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru