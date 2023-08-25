Марина Брусникина стала новым главным режиссером РАМТ
Российский академический молодежный театр (РАМТ) перед началом нового сезона объявил, что новым главным режиссером назначена Марина Брусникина.
Худрук театра Алексей Бородин сказал, что это он пригласил Брусникину и рад ее согласию.
«Ее приход в РАМТ в качестве главного режиссера, на мой взгляд, предельно органичен и естественен», - отметил Бородин.
Ранее сообщалось, что пермский «Театр-Театр» отказался от сотрудничества с известным режиссером Иосифом Райхельгаузом. Главе комитета Госдумы по культуре Елене Ямпольской не понравились высказывания режиссера, который, по данным СМИ, выступал против спецоперации на Украине, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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