Марина Брусникина стала новым главным режиссером РАМТ

«Ее приход в РАМТ в качестве главного режиссера, на мой взгляд, предельно органичен и естественен», - отметил Бородин.

Ранее сообщалось, что пермский «Театр-Театр» отказался от сотрудничества с известным режиссером Иосифом Райхельгаузом. Главе комитета Госдумы по культуре Елене Ямпольской не понравились высказывания режиссера, который, по данным СМИ, выступал против спецоперации на Украине, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

