Люся Чеботина удостоилась звания самой модной певицы
24 октября все самые модные светские персоны столицы собрались в сердце Москвы на торжественной церемонии награждения Fashion People Awards 2023. На празднике блистали Алексей Чумаков, Люся Чеботина, Настасья Самбурская, Митя Фомин, Анжелика Агурбаш, Эвелина Бледанс, и многие другие.
Ежегодно заветную хрустальную статуэтку FPA жаждут получить все звезды российского шоу-бизнеса, представители fashion индустрии, искусства и бизнеса.
И так, по версии организаторов, самой модной певицей стала – Люся Чеботина, а самым модным певцом – Алексей Чумаков. На удивление многих гостей, Настасья Самбурская удостоилась звания - Fashion шансон. Ну, что же, видимо у королевы шансона - Любы Успенской появился конкурент. Заслуженная артистка Российской Федерации Ирина Понаровская получила звание – «Икона стиля», в чем у присутствующих в зале гостей не было ни капли сомнения. Понаровская произвела фурор не только на сцене, но и на красной дорожке, собрав вокруг себя абсолютно всех гостей премии.
Премия FASHION PEOPLE AWARDS проводится уже на протяжении 13 лет. На ней выбирают лучших из лучших – тех, кто создает тренды, кем восхищаются и любят.
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