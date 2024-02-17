Люся Чеботина озвучила героиню Василису в мультфильме «Невский»
Поп-певица Люся Чеботина рассказала Telegram-каналу «Звездач» о том, что подарила свой голос Василисе, героине нового мультсериала «Невский».
События мультфильма происходят во вселенной «Тридевять Земель». По сюжету мультсериала супергерою Невскому из Санкт-Петербурга и его молодой команде предстоит спасти Землю от кровожадного завоевателя миров по имени Мор.
Также в «Невском» задействованы Илья Исаев (озвучивает Мадса Миккельсена, Идриса Эльбу, Майкла Фассбендера и других зарубежных актеров), Иван Чабан (русский голос Тома Холланда), Глеб Гаврилов, Сергей Анненков и другие.
В ноябре агентство Global Influencers выпустило первый трейлер отечественного аниме-сериала о супергероях «Невский», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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