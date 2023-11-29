Любимова заявила о развязанной против России «культурной войне»

«Кампания направлена на разрушение базовых моральных и культурных норм, религиозных устоев, института брака, семейных ценностей», — подчеркнула глава Минкульта.

Любимова добавила, что недруги пытаются полномасштабно подорвать культурный суверенитет России. В связи с этим стране необходим комплексный стратегический подход, включающий решение задач по улучшению отраслевой инфраструктуры.

«Множество учреждений культуры по-прежнему нуждаются в обновлении, модернизации и развитии материально-технической базы», — указала Любимова.

Министр добавила, что в ответ на вызовы ее ведомство разработало новую редакцию Стратегии государственной культурной политики до 2030 года, в которой прописаны ключевые механизмы и направления работы.

Ранее Ольга Любимова сообщила, что Минкультуры предоставит госсубсидии 249 игровым, неигровым, анимационным фильмам и сериалам, а также картинам для детей и подростков, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

