Любимова: Сборы российского кино в прокате достигли 28 млрд рублей

По словам главы Минкульта, совокупные сборы выросли вдвое. Любимова напомнила, что правительство ставило перед отраслью задачу удержать долю национального кино на уровне 30%.

«Совокупность сборов ... должна была быть до 13 млрд рублей. Теперь мы фиксируем долю национальных фильмов не 30%, а 70%, а совокупные сборы не 13, а 28 [млрд рублей]», — указала министр.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), создатель и руководитель направления АВК’PRO Роман Исаев в интервью НСН рассказал, что кассовые сборы российских кинотеатров в уходящем году составили около 38 млрд рублей.

