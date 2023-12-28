Любимова: Сборы российского кино в прокате достигли 28 млрд рублей
Сборы российских фильмов в прокате в 2023 году достигли 28 млрд рублей. Об этом заявила министр культуры Ольга Любимова на пресс-конференции в ТАСС.
По словам главы Минкульта, совокупные сборы выросли вдвое. Любимова напомнила, что правительство ставило перед отраслью задачу удержать долю национального кино на уровне 30%.
«Совокупность сборов ... должна была быть до 13 млрд рублей. Теперь мы фиксируем долю национальных фильмов не 30%, а 70%, а совокупные сборы не 13, а 28 [млрд рублей]», — указала министр.
Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), создатель и руководитель направления АВК’PRO Роман Исаев в интервью НСН рассказал, что кассовые сборы российских кинотеатров в уходящем году составили около 38 млрд рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru