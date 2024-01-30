Любимова: «Русские сезоны» впервые пройдут в Бразилии

Она отметила, что «Русские сезоны» были с большим успехом реализованы в 2023 году в Узбекистане и Казахстане. По словам Любимовой, проект впервые «посетит» Латинскую Америку.

Ранее, 30 января, сообщалось, что государственный академический театр им. Евгения Вахтангова отправится с гастролями на Кипр уже в феврале. Театр также отравится в Китай в июне, а затем в августе, передает «Радиоточка НСН».

