Любимова пригрозила закрытием кинотеатрам, которые крутят пиратские фильмы
Министр культуры Ольга Любимова заявила, что эффективным способом борьбы с кинопиратством являются штрафы и закрытие кинотеатров, которые крутят пиратские фильмы.
«Знаете, есть очень удобный механизм борьбы с пиратскими показами: сначала один небольшой штраф, потом второй, уже большой, а потом, если такая практика будет продолжена, закрытие двух-трех кинотеатров. Это очень отрезвляет отрасль», - заявила министр культуры в интервью РИА Новости.
Ранее Любимова рассказала, что наибольшей популярностью у зрителей пользуются семейные, анимационные, комедийные и приключенческие картины, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Теннисист Ольховский назвал ключевое преимущество Хачанова и Рублева
- Российский пловец Илья Сибирцев сменил спортивное гражданство
- Депутаты Госдумы приняли закон о компенсации за невыплату заработной платы
- Депутат Аксаков назвал срок принятия законопроекта об ограничении льготной ипотеки
- ДОМ.РФ: Новостройки в России подорожали за год на 11%
- Аналитики составили топ популярных российских горнолыжных курортов
- Сервис знакомств назвал самые популярные имена для отношений
- Россиянам посоветовали смотреть ситкомы, чтобы подучить английский
- Летевший из Ярославля в Пермь самолет вынужденно приземлился в Казани
- Минпромторг: Около 60 речных судов строится на российских верфях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru