Любимова пригрозила закрытием кинотеатрам, которые крутят пиратские фильмы

«Знаете, есть очень удобный механизм борьбы с пиратскими показами: сначала один небольшой штраф, потом второй, уже большой, а потом, если такая практика будет продолжена, закрытие двух-трех кинотеатров. Это очень отрезвляет отрасль», - заявила министр культуры в интервью РИА Новости.

Ранее Любимова рассказала, что наибольшей популярностью у зрителей пользуются семейные, анимационные, комедийные и приключенческие картины, сообщает «Радиоточка НСН».

