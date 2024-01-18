Любимова пригрозила закрытием кинотеатрам, которые крутят пиратские фильмы

Министр культуры Ольга Любимова заявила, что эффективным способом борьбы с кинопиратством являются штрафы и закрытие кинотеатров, которые крутят пиратские фильмы.

Российские кинотеатры за новогодние праздники посетили 14,8 миллиона раз

«Знаете, есть очень удобный механизм борьбы с пиратскими показами: сначала один небольшой штраф, потом второй, уже большой, а потом, если такая практика будет продолжена, закрытие двух-трех кинотеатров. Это очень отрезвляет отрасль», - заявила министр культуры в интервью РИА Новости.

Ранее Любимова рассказала, что наибольшей популярностью у зрителей пользуются семейные, анимационные, комедийные и приключенческие картины, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:МинкультурыКинотеатрыКинопрокат

Горячие новости

Все новости

партнеры