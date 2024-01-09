Любимова: Почти 15 млн человек в РФ посетили кинотеатры в новогодние праздники

По ее словам, в лидерах проката традиционно фильмы, которые были сняты при поддержке Фонда кино. В частности, продолжение комедии Клима Шипенко «Холоп» посмотрели 6,5 млн зрителей, его сборы в праздники составили 2,6 млрд рублей. Второе место заняла сказка Алексея Нужного «Бременские музыканты» со сборами в 1,96 млрд рублей.

Ранее аналитики кинотеатра KION сообщили НСН, что в первые дни новогодних каникул россияне чаще смотрели телевидение и комедийные ленты, а в Рождество лидерами просмотра стали семейные киноленты и мелодрамы, передает «Радиоточка НСН».

