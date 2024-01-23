Лолита заявила, что за ее травлей в соцсетях стоит украинская сторона

Ранее на исполнительницу обрушилась очередная волна критики. На фоне обстрела рынка в Донецке 21 января ей припомнили поздравление Владимира Зеленского, размещенное в соцсетях. В посте от 2019 года певица в шутку заявила, что с приходом Зеленского к власти ситуация на Украине изменится. По словам Лолиты, она понимает, кто стоит за новой травлей.

«Это украинская сторона. Это надо только ей. А надо для чего – чтобы мы друг другу горло перегрызли», - заявила она.

Певица добавила, что на момент публикации поздравления в сторону бывшего коллеги, она уже пять лет была невъездной на территорию Украины. При этом исполнительница никогда не удаляет контент из своей ленты, поскольку в этом нет необходимости.

Ранее сообщалось, что концерт Лолиты отменили в подмосковном городе Раменское. Поводом послужило обращение участников общественного движения «Зов народа» к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой посодействовать в отмене выступления, сообщает «Радиоточка НСН».

