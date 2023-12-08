«Литфонд» продал советский экземпляр «Бесов» Достоевского за 2,2 млн рублей

Советский выпуск романа «Бесы» Федора Достоевского продали за 2,2 миллиона рублей, пишет «Газета.Ru».

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Аукционный дом «Литфонд» отметил, что стартовая цена лота составляла 1,5 миллиона рублей.

В описании лота указано, что советская цензура признала роман «клеветническим поклепом», до 1989 года «Бесы» выходили только в составе сборников сочинений Достоевского. Попытку издания романа отдельно пресекли еще на начальном этапе печати, а выпущенные экземпляры «были пущены под нож».

Ранее федеральная книжная сеть «Читай-город» отметила повышенный интерес к истории России и Германии на Международной книжной ярмарке Non/fictio№25, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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