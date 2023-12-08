«Литфонд» продал советский экземпляр «Бесов» Достоевского за 2,2 млн рублей
Советский выпуск романа «Бесы» Федора Достоевского продали за 2,2 миллиона рублей, пишет «Газета.Ru».
Аукционный дом «Литфонд» отметил, что стартовая цена лота составляла 1,5 миллиона рублей.
В описании лота указано, что советская цензура признала роман «клеветническим поклепом», до 1989 года «Бесы» выходили только в составе сборников сочинений Достоевского. Попытку издания романа отдельно пресекли еще на начальном этапе печати, а выпущенные экземпляры «были пущены под нож».
Ранее федеральная книжная сеть «Читай-город» отметила повышенный интерес к истории России и Германии на Международной книжной ярмарке Non/fictio№25, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru