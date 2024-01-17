Лекция режиссера Юрия Грымова пройдет в театре «Модерн» 22 января

Так, худрук театра расскажет про известные произведения художников эпохи Возрождения, а также озвучит малоизвестные факты и интересные детали о создании полотен Леонардо да Винчи, Рафаэля и Микеланджело.

Юрий Грымов отметил, что в ходе лекции будут проходить рассуждения и анализ того, в чем же заключался феномен того периода и что значит «Возрождение». Он подчеркнул, что это удивительное время в истории.

