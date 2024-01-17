Лекция режиссера Юрия Грымова пройдет в театре «Модерн» 22 января
Лекция режиссера и художественного руководителя Московского драматического театра «Модерн» Юрия Грымова «Вызов: эпоха Возрождения» пройдет 22 января и 11 февраля.
Отмечается, что по многочисленным просьбам зрителей режиссер представит дополненную версию авторской лекции. Мероприятие пройдет с оригинальными элементами перформанса в формате диалога со зрителями.
Так, худрук театра расскажет про известные произведения художников эпохи Возрождения, а также озвучит малоизвестные факты и интересные детали о создании полотен Леонардо да Винчи, Рафаэля и Микеланджело.
Юрий Грымов отметил, что в ходе лекции будут проходить рассуждения и анализ того, в чем же заключался феномен того периода и что значит «Возрождение». Он подчеркнул, что это удивительное время в истории.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума отклонила новый законопроект о прекращении гражданства России
- «Есть что скрывать?»: Джигурда не пришел на пресс-конференцию Волочковой в НСН
- Создатель сериала «Клан Сопрано» Дэвид Чейз заявил о кризисе телевидения
- Москву завалит сильнейшим за 10 лет снегопадом
- Путин заявил о росте зарплат в РФ за 10 месяцев 2023 года
- Академик РАН объяснил, чем грозит «болезнь Х»
- Глава Брянской области заявил об аварийной посадке вертолета
- Лекция режиссера Юрия Грымова пройдет в театре «Модерн» 22 января
- Число пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах выросло до 10 человек
- Стоимость какао достигла рекордных значений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru