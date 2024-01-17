Лекция режиссера Юрия Грымова пройдет в театре «Модерн» 22 января

Лекция режиссера и художественного руководителя Московского драматического театра «Модерн» Юрия Грымова «Вызов: эпоха Возрождения» пройдет 22 января и 11 февраля.

Отмечается, что по многочисленным просьбам зрителей режиссер представит дополненную версию авторской лекции. Мероприятие пройдет с оригинальными элементами перформанса в формате диалога со зрителями.

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Так, худрук театра расскажет про известные произведения художников эпохи Возрождения, а также озвучит малоизвестные факты и интересные детали о создании полотен Леонардо да Винчи, Рафаэля и Микеланджело.

Юрий Грымов отметил, что в ходе лекции будут проходить рассуждения и анализ того, в чем же заключался феномен того периода и что значит «Возрождение». Он подчеркнул, что это удивительное время в истории.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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