Культура
Финал конкурса «Евровидения» пройдет 18 мая.
Лазарев вступает в борьбу на «Евровидении»
16 мая00:15
Российский певец Сергей Лазарев выступит во втором полуфинале международного песенного конкурса «Евровидение». Исполнитель выйдет на сцену под номером 13, передает ТАСС.
Лазарев споет песню «Scream» («Крик»).
Финал конкурса «Евровидения» пройдет 18 мая.
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Фото: открытый источник
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