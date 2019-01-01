Культура

Лазарев вступает в борьбу на «Евровидении»

16 мая00:15

Российский певец Сергей Лазарев выступит во втором полуфинале международного песенного конкурса «Евровидение». Исполнитель выйдет на сцену под номером 13, передает ТАСС.

Лазарев споет песню «Scream» («Крик»).

Финал конкурса «Евровидения» пройдет 18 мая. 

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

Фото: открытый источник
ТЕГИ:Сергей ЛазаревЕвровидение

партнеры