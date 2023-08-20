Лада Дэнс впервые после автоаварии вышла на сцену
20 августа 202305:24
Российская исполнительница Лада Дэнс впервые после автомобильной аварии вышла на сцену, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора артистки Сергея Пудовкина.
Певица приняла участие в концерте в честь дня города в Нижнем Новгороде. Рядом с ней во время выступления находились врачи. Дэнс применяла обезболивающие препараты, которые позволили провести это выступление, отметил директор.
Ранее певице запретили двигаться и говорить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru