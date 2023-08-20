Лада Дэнс впервые после автоаварии вышла на сцену

Российская исполнительница Лада Дэнс впервые после автомобильной аварии вышла на сцену, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора артистки Сергея Пудовкина.

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Певица приняла участие в концерте в честь дня города в Нижнем Новгороде. Рядом с ней во время выступления находились врачи. Дэнс применяла обезболивающие препараты, которые позволили провести это выступление, отметил директор.

Ранее певице запретили двигаться и говорить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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