Ксения Собчак заявила о желании поддержать Израиль, несмотря на возраст
Телеведущая Ксения Собчак отказалась вступать ряды армии обороны еврейского государства, несмотря на наличие израильского гражданства. Об этом она заявила на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».
«Тетечка из "Осторожно: Медиа" не проходит по возрасту. Свежие оригинальные шутки про конные войска тоже придется отложить», — сказала журналистка.
При этом она отметила, что в ней смешались четыре разных крови, одна из которых – еврейская.
Собчак добавила, что после нападения террористов на её вторую историческую очередь, она вправе её поддержать.
Ранее Ксения Собчак восхитилась патриотизмом израильтян, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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