Ксения Собчак заявила о желании поддержать Израиль, несмотря на возраст

«Тетечка из "Осторожно: Медиа" не проходит по возрасту. Свежие оригинальные шутки про конные войска тоже придется отложить», — сказала журналистка.

При этом она отметила, что в ней смешались четыре разных крови, одна из которых – еврейская.

Собчак добавила, что после нападения террористов на её вторую историческую очередь, она вправе её поддержать.

Ранее Ксения Собчак восхитилась патриотизмом израильтян, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

