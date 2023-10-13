Ксения Собчак заявила о желании поддержать Израиль, несмотря на возраст

Телеведущая Ксения Собчак отказалась вступать ряды армии обороны еврейского государства, несмотря на наличие израильского гражданства. Об этом она заявила на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

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«Тетечка из "Осторожно: Медиа" не проходит по возрасту. Свежие оригинальные шутки про конные войска тоже придется отложить», — сказала журналистка.

При этом она отметила, что в ней смешались четыре разных крови, одна из которых – еврейская.

Собчак добавила, что после нападения террористов на её вторую историческую очередь, она вправе её поддержать.

Ранее Ксения Собчак восхитилась патриотизмом израильтян, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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