«Кривая линия» наступает на пятки Путину
Новый эфирный проект «Кривая линия», стартовавший в новом сезоне на «НАШЕм Радио», получил неожиданную популярность и быстро завоевал доверие слушателей радиостанции.
Сразу после первых выходов в эфир «Кривая линия» помогла избавить жителей многострадального дома в Брянске от банного «нашествия» голых мужиков, наладила работу мобильной сети в одном столичном регионе, обнародовала курьезную «покраску» 100 машин под эстакадой в Красногорске. Было достаточно озвучить проблему в эфире, как нерадивые чиновники и бизнесмены тут же умудрялись решать проблемы, которые отравляли жизнь людей годами.
Как известно, «Прямая линия» с президентом Путиным является главным коммуникационным каналом населения страны с властью, «Кривая линия» с ведущими «НАШЕго Радио» взяла идею на вооружение и теперь будет ежедневно держать руку на пульсе проблем своих слушателей и сообщать о них на всю страну. Для этого достаточно позвонить в эфир, написать на почту радиостанции, и радиоведущие «Кривой линии» помогут достучаться до правды.
Подробности ищите на сайте «НАШЕго Радио» и в социальных сетях радиостанции.
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