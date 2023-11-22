Критик назвал «неадекватной» стоимость выступления сына Михаила Круга
Музыкальный критик Евгений Бабичев прокомментировал сумму, которую сын шансонье Михаила Круга Александр просит за новогодние корпоративы.
Гонорар в 400 тысяч рублей за исполнение Александром песен отца Бабичев назвал «неадекватным».
«Выезжать же только на имени и песнях знаменитого отца - такой себе способ заработка, честно говоря», - цитирует критика издание «Подмосковье Сегодня».
По данным Telegram-канала Mash, исполнитель готов выступить со своей матерью Ириной Круг. В таком случае гонорар повысится на 1,3 миллиона рублей, утверждает издание.
Ранее певец SHAMAN (Ярослав Дронов) признался, что многим обязан Михаилу Кругу. По словам исполнителя, в начале музыкальной карьеры ему пришлось учить все известные песни шансонье, отмечает «Радиоточка НСН».
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