Критик назвал «неадекватной» стоимость выступления сына Михаила Круга

Гонорар в 400 тысяч рублей за исполнение Александром песен отца Бабичев назвал «неадекватным».

«Выезжать же только на имени и песнях знаменитого отца - такой себе способ заработка, честно говоря», - цитирует критика издание «Подмосковье Сегодня».

По данным Telegram-канала Mash, исполнитель готов выступить со своей матерью Ириной Круг. В таком случае гонорар повысится на 1,3 миллиона рублей, утверждает издание.

Ранее певец SHAMAN (Ярослав Дронов) признался, что многим обязан Михаилу Кругу. По словам исполнителя, в начале музыкальной карьеры ему пришлось учить все известные песни шансонье, отмечает «Радиоточка НСН».

